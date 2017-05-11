تزويد فيات 500 موديل 2017 بثلاث باقات Appearance جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رغم تحديث فيات لموديل 500 الجديد ولكن هذا لم يمنع الشركة من تقديم مجموعة جديدة من باقات التحديثت الخارجية الجديدة لشكل السيارة موديل 2017. وصممت الباقات لتعطي للسيارة الهاتشباك تصميم أكثر أناقة ، ومن هذه الباقات باقة سبورت بلاك التي تتوفر لنسخة فيات 500 بوب وتشمل صادمين بنفس لون السيارة وسقف أسود وعجلات 16 بوصة سوداء ألومنيوم مع لمسات هايبر سوداء .

وهذه الباقة يبلغ سعرها 1.295 دولار وتضيف عتبات جانبية اضافية مع أغطية مرايا سوداء. أما مقصورة السيارة ، فتلقت تحديثات متوسطة الحجم تشمل مقاعد رياضية مع لمسات فضية في التطريز ومسند ذراع أمامي مع تطعيمات سوداء. كما ستعرض الشركة باقة خارجية Two-Tone بسعر 295 دولار وتشمل سقف مختلف مع أغطية مرايا باللون الأسود نيرو والأحمر روسو والابيض بيانو.

أما فيات 500 أبارث ، فلم تترك بدون تحديثات مع امكانية تزويدها بسقف ابارث بسعر 495 دولار وأغطية مرايا وباقة تشمل خطوط لجسم السيارة جميعها بنفس السعر السابق .