مرسيدس AMG G63 50th Anniversary المحدودة تنطلق في اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

مع استمرار مرسيدس AMG في الاحتفال بالعقد الخامس لها ، فالقسم الخاص بالأداء في مرسيدس كشف عن نسخة خاصة جديدة أطلقها في اليابان وهي نسخة AMG G63 50th Anniversary . ومن المقرر تصنيع 50 نسخة من هذه السيارة وستكون مميزة عن موديلات G63 القياسية بفضل اللون الأزرق موريشيوس .

وكل نسخة من هذه النسخ الخاصة تأتي بصادم أمامي أسود وأقواس عجلات سوداء مع مرايا وصادم خلفي وغطاء عجلة احتياطية بنفس اللون وكذلك السقف الأسود مع عجلات 20 بوصة AMG سوداء قياسية. وبالنسبة لمقصورة السيارة ، فستقدم كل نسخة من السيارة بأربع أنواع من الجلد الداخلي الأسود اللون أو الأسود مع لمسات بنية أو أسود وكريمي .

كما تأتي السيارة بتطريز خاص باللون الأزرق موريشيوس وهو ما سيجعل كل سيارة مميزة ومختلفة عن باقي النسخ القياسية من السيارة وتبلغ أسعار كل نسخة من هذه السيارات 22.2 مليون ين أو ما يعادل 195 ألف دولار.