حقيقة إعفاء مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية من القروض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر أن ما تردد خلال الساعات الماضية حول إعفاء مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية من القروض بواقع 4 أقساط لكل مستفيد، غير صحيح، وشائعة لا أساس لها، مشيرة إلى أن ترويج الخبر تم عبر صفحة عبر الإنترنت تهدف لكسب أكبر عدد من الزوار، وربما يكون لأهداف أخرى.

وكانت شائعة قد تم تداولها على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاحتماعي تويتر بوسم إعفاء بنك التسليف، ومنه إلى مجموعات على واتس آب، تزعم إعفاء مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية من القروض بواقع 4 أقساط لكل مستفيد.