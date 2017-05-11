بالفيديو.. جنازة بالورود لـ«فيل» دهسه قطار بالهند - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 1 ساعة 474 2 منوعات بالفيديو.. جنازة بالورود لـ«فيل» دهسه قطار بالهند نورة الشهري (صدى): أظهر مقطع فيديو، تجمع العشرات في الهند، لوداع «فيل» لقي جتفه في حادث دهس بالقطار. وأقام عشرات الأشخاص طقوس أشبة بجنازة حزينة للفيل الذي دهسه قطار، كما ألقوا الزهور على جيفته. الوسوم:الهند, جنازة بالورود, حادث دهس بالقطار
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15808 ] نشر منذ 57 دقيقة
معلومه ابهرتني
عند نقل الفيل 🐘 من دوله لأخرى عن طريق الطائره ✈ وخوفا من إختلال توازن الطائره✈ أثناء الرحله يتم وضع بعض الكتاكيت 🐥🐥🐥 في القفص مع الفيل فلا يتحرك ويظل ساكناً حفاظا ع حياة الكتاكيت
يالبى قلبوو الدغبووووج الشحمه
مؤدب
اقولكم دايم كل سمين يكون رقيق ومملوح ووسيع صدر
بس ما تقدرّرون😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15808 ] نشر منذ 39 دقيقة
أهنئكم وأهنيء نفسي بمناسبة أقتراب شهر رمضان
الله يبلغنا أياه وأياكم
ولنا عودة ولقاء
بعد شهر رمضان أنشاء الله😘