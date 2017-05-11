بالفيديو.. جنازة بالورود لـ«فيل» دهسه قطار بالهند - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع فيديو، تجمع العشرات في الهند، لوداع «فيل» لقي جتفه في حادث دهس بالقطار.

وأقام عشرات الأشخاص طقوس أشبة بجنازة حزينة للفيل الذي دهسه قطار، كما ألقوا الزهور على جيفته.

