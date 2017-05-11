نائب الرئيس اليمني يطالب بكشف جرائم الانقلابيين لحقوق الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد (صدى):

أكد الفريق الركن «علي الأحمر» نائب الرئيس اليمني، إن ما تمارسه ميليشيا الحوثي من انتهاكات بحق المدنيين من قتل واختطاف وتعذيب وترويع وتجويع لليمنيين وتجنيد للأطفال واستغلال للموارد وللفئات المجتمعية الأخرى في الحرب والتحشيد الطائفي وما ترتكبه من تجاوزات للقانون الدولي والقوانين المحلية وجرائم وأعمال إرهابية يجعل من الواجب على المجتمع الدولي تصنيف هذه الميليشيا جماعة إرهابية كونها تهدد الأمن والسلم المحلي والدولي.

وطالب الأحمر خلال لقائه أمس بنائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور «سمير شيباني» بضرورة كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني وترقى لمستوى جرائم حرب.

في سياق أخر ناشدت رابطة أمهات المختطفين في سجون الانقلابيين في اليمن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية سرعة القيام بواجبها تجاه ما يتعرض له المختطفون.