ظهور أول موديلات ميني كوبر S E كونتريمان ALL4 قريباً بـ " مهرجان جودوود " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أول موديلات ميني الهايبرد plug-in سوف تظهر في بريطانيا في مهرجان جودوود للسرعة في 29 يونيو المقبل ، وتتوفر السيارة للحجوزات الآن بسعر يبدأ من 31.585 استرليني . وهذه السيارة هي ميني كوبر S E كونتريمان ALL4 وستظهر لدي التجار في 24 يونيو وهي سيارة بمحرك بنزين ثلاثي الاسطوانات مع محرك كهربائي.

وهذه السيارة الهجينة تأتي بقوة 221 حصان وعزم دوران 385 نيوتن.متر مع تسارع في 6.8 ثانية واستهلاك وقود بواقع 2.1 لتر لكل 100 كم. وتشبه السيارة باقي اصدارات ميني كوبر عدا مدخل الشحن في الجزء الأمامي الجانبي مع عجلات ألومنيوم 17 بوصة وشعار S علي الجزء الخلفي مع شعار E أصفر اللون. ويمكن شحن السيارة من مخارج شحن منزلية أو عامة في مدة بين 2:15 الي 3.15 ساعة مع بطارية عالية القوة مع ضمان يمتد الي 6 سنوات أو 96.560 كم.