بالفيديو.. إعلامي مصري يدخل الاستديو بـ «توك توك» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

دخل الإعلامي المصري «محمد الغيطي» استديو برنامجه «صح النوم» مستقلا «توك توك» بصبحة أحد الأطفال.

وحمل الإعلامي المصري التوك توك مسؤولية ارتكاب 70% من الجرائم في القاهرة والأقاليم، لافتا إلى أنه يعد وسيلة للتحرش والاغتصاب، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي فقط قد شهدت مصر ارتكاب 400 جريمة لسائقي التوك توك.