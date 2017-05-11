 بالفيديو.. إعلامي مصري يدخل الاستديو بـ «توك توك» - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. إعلامي مصري يدخل الاستديو بـ «توك توك»

بالفيديو.. إعلامي مصري يدخل الاستديو بـ «توك توك»
القاهرة(صدى):

دخل الإعلامي المصري «محمد الغيطي» استديو برنامجه «صح النوم» مستقلا «توك توك» بصبحة أحد الأطفال.

وحمل الإعلامي المصري التوك توك مسؤولية ارتكاب 70% من الجرائم في القاهرة والأقاليم، لافتا إلى أنه يعد وسيلة للتحرش والاغتصاب، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي فقط قد شهدت مصر ارتكاب 400 جريمة لسائقي التوك توك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 31 دقيقة

توك توك بالمصرى يعنى كشري ، توامان لايفترقان ،

[ عدد التعليقات: 25674 ] نشر منذ 30 دقيقة

خايف يتركه برا ينسرق ,,,,

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