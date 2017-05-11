بالفيديو.. إعلامي مصري يدخل الاستديو بـ «توك توك» - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إعلامي مصري يدخل الاستديو بـ «توك توك»
دخل الإعلامي المصري «محمد الغيطي» استديو برنامجه «صح النوم» مستقلا «توك توك» بصبحة أحد الأطفال.
وحمل الإعلامي المصري التوك توك مسؤولية ارتكاب 70% من الجرائم في القاهرة والأقاليم، لافتا إلى أنه يعد وسيلة للتحرش والاغتصاب، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي فقط قد شهدت مصر ارتكاب 400 جريمة لسائقي التوك توك.
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 31 دقيقة
توك توك بالمصرى يعنى كشري ، توامان لايفترقان ،
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25674 ] نشر منذ 30 دقيقة
خايف يتركه برا ينسرق ,,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14205 ] نشر منذ 23 دقيقة
احتمله معك