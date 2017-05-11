دراسة: 76% من سكان الرياض يرون الحياة فيها أفضل من السابق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، دراسة حول مستوى رضا السكان من جودة الحياة في مدينة الرياض بشأن الخدمات والمرافق، كما هدفت الدراسة لمعرفة رأي السكان في القضايا الحضرية والتنموية في المدينة.

وذكرت الدراسة أن 76% ممن شملهم الاستطلاع، يرون أن الحياة في مدينة الرياض “أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات”، كما عبروا عن رضاهم عن حياتهم داخل المدينة.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد أعلنت نتائج الدراسة خلال اجتماعها الثاني لعام 1438هـ بمقر الهيئة في حي السفارات، وشارك الحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.