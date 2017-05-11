تعطل الحركة المرورية بالمدينة جراء الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة في عرقلة الحركة المرورية بالمدينة المنورة،اليوم الأربعاء.

وكشفت الأمطار الغزيرة عن سوء تصريف السيول ببعض الشوارع والطرقات الرئيسة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت في وقت سابق اليوم من أتربة مثارة وهطول أمطار غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة، خاصة المرتفعات، وذلك من صباح اليوم الأربعاء إلى مساء يوم السبت المقبل.