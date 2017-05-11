وكيل الملك يضع حل للرضيع الذي أنجبته فتاة قاصر من والدها - صحيفة صدى الالكترونية

وكيل الملك يضع حل للرضيع الذي أنجبته فتاة قاصر من والدها
تدخل وكيل الملك بابتدائية أكادير، لوضع حد للعذاب النفسي الذي عانت منه فتاة قاصر وأسرتها بمنطقة الدراركة لمدة 3 أشهر منذ إنجابها لرضيع ناتج عن اغتصاب والدها لها، وهذا ما كشفت عنه جمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل.
وذكرت الجمعية، أن المسؤول القضائي أمر بإيداع الرضيع لدى مؤسسة تعنى بالأطفال المتخلى عنهم وذلك استجابة لملتمس الضحية التي تدهورت حالتها النفسية بشكل كبير جراء عدم استطاعتها تقبل الوضع خاصة، وأن المولود الناتج عن زنا المحارم هو ابن وأخ لها في الوقت ذاته.
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 40 دقيقة
عرفتم ليه عقاب الزاني شديد وزاجر عند الله عز وجل ؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25674 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
،، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ,, آمين ,,
,, أيش المصايب المظلمه المدلهمه ؟؟
,, ياالله اني في وجهك يا كريم ,,
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 21 دقيقة
الاخوة القراء احييكم جميعا . ويسعدني الانضمام إلى هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي لست جديدا عليه فقد كنت معلقا هنا واتبادل مع الاخوة المعلقين النقاش في شتى المواضيع الهامة وقد غادرت ولم أعد اعلق اعلق منذ عامين تقريبا لمشاغل واهتمامات أخرى وقبل شهر عدت للتعليق ولكن ليس في صدى
وقلت لاجرب مكان آخر وليتني لم أفعل فقد تعبت جدا في تعليقاتي معهم لأن أكثر من نصف التعليقات لا تظهر بحجة مخالفتها للنشر رغم أنها انتقاد هادف وبسيط لا يتعرض للاشخاص مهما دنو أو علو ومبتعدأ عن أي كلمة بذيئة. كما أن لدي خطوط حمراء وخاصة في الدين والسياسة وشخصياتها أراعيها و لايمكن الاقتراب منها فضلا عن تجاوزها والمثير للدهشة والاستغراب هو نشر تعليقات للبعض في غاية البذائة والانحلال الخلقي ولا ادري ماامعايير التي تنتهج ها تلك الصحيفة ام هي تقديرات لمسؤولي النشر وبمعاييرهم هم التي تختلف من شخص لآخر وهذا هو الاحتمال الأقوى وذلك لاني أعلق بشيء واتوقع رفضه وينشر وتعليق عادي جدا وبعيد عن احتمال رفضه ويرفض…
نعود هنا ونترك تلك الصحيفة رغم اني بغاية الأسف لطول الموضوع ولكن بسبب البداية والتعريف بي من خلال العامين الماضيين.
لما كنت هنا شاركت بمعرف غير هذا ولكن اخترت هذا المعرف لسببين الأول لحبي وهيامي الشديدين لوطني المملكة العربية السعودية .ولأنه نفس معرفي في تلك الصحيفة لغرض في نفسي. اتمنى ان اجد واحاور بعض من كنت أقرأ تعليقاتهم القيمة وكذلك من كنت اتبادل النقاش معهم
وفي الختام ارجو قبولي أخا بينكم نتبادل الآراء وننافشها دون الإساءة لأي شخص وبعيدا عن الكلمات البذيئة
تقبلوا تحياتي واحترامي والسلام عليكم
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7003 ] نشر منذ 20 دقيقة
😑😪😪😪
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14205 ] نشر منذ 11 دقيقة
اعوذ بالله. حرام. بالله يا كبدي قلبت وركبي ما عد تحملني. شي يخوف يارب تحفظنا بحفظك وتحمينا بحماك وتسترنا بسترك. الله يسترنا عن ما يعسرنا على قول الشيبان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14205 ] نشر منذ 10 دقائق
يارب لطفك