وكيل الملك يضع حل للرضيع الذي أنجبته فتاة قاصر من والدها - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تدخل وكيل الملك بابتدائية أكادير، لوضع حد للعذاب النفسي الذي عانت منه فتاة قاصر وأسرتها بمنطقة الدراركة لمدة 3 أشهر منذ إنجابها لرضيع ناتج عن اغتصاب والدها لها، وهذا ما كشفت عنه جمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل.

وذكرت الجمعية، أن المسؤول القضائي أمر بإيداع الرضيع لدى مؤسسة تعنى بالأطفال المتخلى عنهم وذلك استجابة لملتمس الضحية التي تدهورت حالتها النفسية بشكل كبير جراء عدم استطاعتها تقبل الوضع خاصة، وأن المولود الناتج عن زنا المحارم هو ابن وأخ لها في الوقت ذاته.