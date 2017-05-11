جامعة الإمام تمنح محافظ الدواسر الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نال محافظ وادي الدواسر ” أحمد بن سعيد العلم ” ، درجة الدكتوراه عن رسالته ” أسس النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وأبعاده في المجالين الثقافي والاجتماعي ” من قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحصلت رسالة المحافظ على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعتها.

و تشكلت اللجنة التي ناقشت الرسالة من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء ” الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ” ، و ” الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق ” المشرف على الرسالة، و” الدكتور مزيد بن إبراهيم المزيد ” الأستاذ المشارك في جامعة القصيم.