بالصور.. عسكري مسن «يركب ظهر» زعيم كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونغيانغ(صدى):

التقطت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صور لـ«كيم جون أون» مبتسما وسط مجموعة من العسكريين، وفي إحداها عسكري مسن ليس معروفا في الوسط السياسي وهو «يركب ظهره».

وقال المحلل العسكري «مايكل مادن» إن الزي الذي يرتديه الرجل يوحي بالاعتقاد بأنه ضابط من ذوي الرتب المتوسطة في القوات الاستراتيجية الكورية الشمالية، والتي تتولى، بين أمور أخرى، المسؤولية عن راجمات الصواريخ الحربية.

من جانبه قال البروفيسور «جي تشهون ليما» من جامعة سيئول إن الزعيم الكوري الشمالي يقوم بترويج نفسه على أنه قائد بسيط وصديق للناس العاديين، وليس زعيما صارما ومتصلبا، ما يشير إلى أنه يشعر بالآمان في بلاده، لافتا إلى أنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على ركوب ظهر جد الزعيم الحالي لكوريا الشمالي، كيم إيل سونغ، أو والده، كيم جونغ إيل.