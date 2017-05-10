بالأسماء.. المرشحين للوظائف الأكاديمية بكلية تربية أم القرى - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية التربية بجامعة أم القرى عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الأكاديمية.

وأوضحت الجامعة أن موعد الاختبار والمقابلة الشخصية سيعقد وفق الآتي:

أولًا: يوم الخميس 22/ 08/ 1438هـ، الموافق 18/ 05/ 2017م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، للمتقدمين على وظائف (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ)، ويجب التنسيق مع القسم المختص لتقديم عرض مرئي في مجال التخصص.

ثانيًا: يوم الأحد 25/ 08/ 1438هـ، الموافق 21/ 05/ 2017م، الساعة التاسعة صباحًا للمتقدمين على وظيفة (محاضر)، بقسم (علم النفس- التربية الخاصة)، حيث سيتم إجراء الاختبار التحريري والشفوي.

وذلك في مقر كلية التربية بالعابدية للرجال، وفي مقر كلية التربية بالزاهر للنساء، مع ضرورة مراعاة الضوابط، وتسليم الأوراق التالية قبل دخول الاختبار والمقابلة الشخصية (يجب تسليم الملف في الفترة من 13/ 8/ 1438هـ، وحتى 20/ 8/ 1438هـ):

– إشعار طلب التوظيف الإلكتروني.

– صورة من الهوية الوطنية، مع إحضار الأصل.

– يشترط ألا يتجاوز المتقدم على وظيفة محاضر (34 عامًا).

– يشترط ألا يتجاوز المتقدم على وظيفة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ (45 عامًا).

– صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، على ألا يقل التقدير عن جيد جدًّا في الماجستير والبكالوريوس.

– معادلة الشهادات الخارجية من خارج المملكة العربية السعودية والمصادقة عليها.

– صورة من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

– إحضار ما يثبت عدم شغل المتقدم لوظيفة حكومية من الأحوال المدنية.

– موافقة التخصص لمسمى الوظيفة المعلن عنها، وتوافق المسار العلمي في المرحلتين (البكالوريوس- الماجستير) بالنسبة لوظيفة محاضر، والماجستير والدكتوراه بالنسبة لوظائف (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).

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