القوات الأردنية تسقط طائرة استطلاع اخترقت الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

تعاملت القوات الأردنية الجوية ، مع طائرة استطلاع اخترقت الأجواء الأردنية في الحدود الشمالية، شمال غرب المفرق، واستطاعت أن تسقطها أرضا.

وقال مصدر عسكري مسؤول، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بعد أن استمرت الطائرة من الاقتراب من الحدود، الأمر الذي استدعى التعامل معها.

وأوضح أن كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيا.