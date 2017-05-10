 بالأسماء.. المقبولين مبدئيًّا على وظائف أخصائي وفني إسعاف بالهلال الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 10

    مايو

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بالأسماء.. المقبولين مبدئيًّا على وظائف أخصائي وفني إسعاف بالهلال الأحمر

بالأسماء.. المقبولين مبدئيًّا على وظائف أخصائي وفني إسعاف بالهلال الأحمر
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي،عن أسماء المقبولين مبدئيًّا من المتقدمين على وظائف “ أخصائي إسعاف وطب طوارئ، وفني إسعاف وطب طوارئ ”.

وذلك وفق الآتي:

– وظيفة أخصائي إسعاف وطب طوارئ:
1- تحديد يومي الاثنين والثلاثاء 3- 4 رمضان 1438هـ الموافق 29- 30 مايو 2017م، من (الساعة 10 مساء إلى 1 صباحًا) لحضور الاختبار العملي، وذلك بمقر كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة- كلية خدمة المجتمع.
2- إحضار الهوية الوطنية مع الزي المناسب المريح، ويفضل الزي الطبي والحذاء المناسب.
3- مكان الاختبار في موقع الكلية نفس مكان الاختبار النظري السابق.
4- لا يسمح بدخول الجوال في مكان الانتظار والاختبار.

– وظيفة فني إسعاف وطب طوارئ:
1- تحديد يوم السبت 1438/8/17هـ الموافق 2017/5/13م، التوقيت: الساعة الثامة والنصف صباحًا، وذلك بمقر كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة- كلية خدمة المجتمع- شارع صلاح الدين الأيوبي- الرياض- الملز.
2- على المتقدمين إحضار الهوية الشخصية، وطباعة نموذج الدخول.

لمعرفة أسماء المقبولين مبدئيًّا، اضغط هــــــــــنا

 


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