بالأسماء.. المقبولين مبدئيًّا على وظائف أخصائي وفني إسعاف بالهلال الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

بالأسماء.. المقبولين مبدئيًّا على وظائف أخصائي وفني إسعاف بالهلال الأحمر
أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي،عن أسماء المقبولين مبدئيًّا من المتقدمين على وظائف “ أخصائي إسعاف وطب طوارئ، وفني إسعاف وطب طوارئ ”.
وذلك وفق الآتي:
– وظيفة أخصائي إسعاف وطب طوارئ:
1- تحديد يومي الاثنين والثلاثاء 3- 4 رمضان 1438هـ الموافق 29- 30 مايو 2017م، من (الساعة 10 مساء إلى 1 صباحًا) لحضور الاختبار العملي، وذلك بمقر كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة- كلية خدمة المجتمع.
2- إحضار الهوية الوطنية مع الزي المناسب المريح، ويفضل الزي الطبي والحذاء المناسب.
3- مكان الاختبار في موقع الكلية نفس مكان الاختبار النظري السابق.
4- لا يسمح بدخول الجوال في مكان الانتظار والاختبار.
– وظيفة فني إسعاف وطب طوارئ:
1- تحديد يوم السبت 1438/8/17هـ الموافق 2017/5/13م، التوقيت: الساعة الثامة والنصف صباحًا، وذلك بمقر كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة- كلية خدمة المجتمع- شارع صلاح الدين الأيوبي- الرياض- الملز.
2- على المتقدمين إحضار الهوية الشخصية، وطباعة نموذج الدخول.
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