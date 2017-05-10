السلع المفضلة للسعوديين خلال زيارتهم لبريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت هيئة ” زوروا بريطانيا ” ، المسؤولة عن الترويج السياحي للمملكة المتحدة، باعداد دراسة حول مشتريات السائح السعودي.

وأوضحت الدراسة، أن السائح السعودي يميل لشراء السلع الفاخرة وذات الجودة العالية لارتفاع مستوى معيشته، مقدرة أن نحو 60 في المائة من الزائرين السعوديين للمملكة المتحدة يقومون بعمليات شراء، وأن السعوديين يأتون في مقدمة المشترين للملابس والأحذية خلال زيارتهم لبريطانيا.

وتتوقع هيئة ” زوروا بريطانيا ” ، أن يبلغ إنفاق السعوديين خلال زيارتهم للندن نحو 772 مليون استرليني بحلول عام 2020، مقابل إجمالي إنفاق بلغ 556 مليون استرليني عام 2015 عندما زارها قرابة 147 ألف سعودي.

ويشير الدراسة، أن السائحين السعوديين يعدون من بين الأعلى إنفاقا خلال زيارتهم لبريطانيا، ويتراوح متوسط إنفاق الزائر السعودي بين 3700-4000 استرليني، كما أنهم يقضون عددا أكبر من الليالي السياحية في بريطانيا.