 بالفيديو.. تونسية تسب الذات الإلهية وتتلفظ بعبارات نابية - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. تونسية تسب الذات الإلهية وتتلفظ بعبارات نابية

بالفيديو.. تونسية تسب الذات الإلهية وتتلفظ بعبارات نابية
تونس(صدى):

ادعت سيدة تونسية، أفراد الأمن بمنطقة “ البحيرة ” التي توجد بها السفارة الأمريكية بتونس، بالاعتداء عليها وتجريدها من ملابسها وتصويرها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيدة وتدعى سامية السعدي، يثبت كذب وافتراء السيدة على رجال الأمن ، حيث أظهر الفيديو اعتداءها اللفظي عليهم، وتلفظت بألفاظ نابية وبذيئة وسبت “ الذات الإلهية ” ، وبناء عليه تم اقتيادها إلى مركز الأمن.

وتوعدت السعدي بالتوجه للقضاء لأن القانون يمنع تصوير الأمنيين للمتهمين والموقوفين ونشر المقاطع للعموم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25654 ] نشر منذ 13 دقيقة

هذي عندها ضياعه وصياعه فوق المعدل ..

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