بالفيديو.. تونسية تسب الذات الإلهية وتتلفظ بعبارات نابية - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

ادعت سيدة تونسية، أفراد الأمن بمنطقة “ البحيرة ” التي توجد بها السفارة الأمريكية بتونس، بالاعتداء عليها وتجريدها من ملابسها وتصويرها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيدة وتدعى سامية السعدي، يثبت كذب وافتراء السيدة على رجال الأمن ، حيث أظهر الفيديو اعتداءها اللفظي عليهم، وتلفظت بألفاظ نابية وبذيئة وسبت “ الذات الإلهية ” ، وبناء عليه تم اقتيادها إلى مركز الأمن.

وتوعدت السعدي بالتوجه للقضاء لأن القانون يمنع تصوير الأمنيين للمتهمين والموقوفين ونشر المقاطع للعموم.