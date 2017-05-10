وزير الحرس لـ صدى: نحصد اليوم ما أسسه الملك عبد الله بدعم سيدي خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

عبر وزير الحرس الوطني، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله،عن سعادته بحضوره حفل تخرج حفل تخريج طلاب الدفعة الرابعة عشر، من الجامعة، للعام الأكاديمي 1437/1438هـ(2017م)، اليوم الأربعاء، في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، والذي نقل عبر البث المباشر في جدة والأحساء.

وأكد سموه في تصريحات لـ صدى على أن انجازات الحرس الوطني انسانياً و طبياً تعودى الى والده جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي أسس،هذا الكيان الكبير، جعله جامعه خاصة في الطب،مضيفاً ان لولا الله ثم هو ما كنا سنحصد ما نحصده اليوم وبدعم خادم الحرمين الشريفين املك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله-.

وعن موعد رئاسة الآركان التي ينتظرها الضباط،قال سموه:نستكمل بعض الاشياء التي فيها نقص ،و اتوقع أن تكون في أقرب وقت.