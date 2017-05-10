حرس الحدود يسهم بنقل مريض كندي عبر طائرة بعد تردي حالته - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن/ ساهر بن محمد الحربي بأنه في إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين فقد تلقى مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجده البلاغ الوارد من قائد سفينة الركاب السياحية (seven seas voyager) والتي ترفع علم( جزر البهاما) والقادمه من ميناء صلالة بسلطنة عمان وباتجاه ميناء سفاجا بجمهورية مصر العربية المتضمن وجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة كندي الجنسية ويتطلب الوضع إخلائه طبيا من السفينة لسوءحالته الصحية ،وبحكم الاختصاص تم تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بحرس الحدود والذي بدوره قام بالتواصل مع قائد السفينة وتحديد موقعها والتي اتضح انهاعلى مسافة (٣٥) ميل بحري من الساحل السعودي.. وفي حينه جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقةالمشاركة في تنفيذ بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية وطلب مساندة طيران الأمن .. حيث تم إخلاء المريض بالطائرة من السفينة بمشاركة احد الضباط المختصين من حرس الحدود إلى مهبط الطائرات بقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بحرس الحدود بجده وبرفقته زوجته و نقله بواسطة فريق الهلال الأحمر السعودي الى المركز الطبي الدولي لتلقي العلاج بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمه له.. والله ولي التوفيق.