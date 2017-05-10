«نابولي» يحتفل بذكرى أول ألقابه بالدوري الإيطالي لكرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

احتفل نادي نابولي اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ30 لأول ألقابه في الدوري الإيطالي لكرة القدم ” سكوديتو ” والذي حصل عليه عام 1987 حيث قام باستعراض أبطال هذا الموسم في شوارع المدينة ، ثم اختتمت الاحتفالات بلقاء مع عمدة المدينة لويجي دي ماجيستريس.

وشارك في الاحتفال نجوم ذلك الموسم، ومنهم قائد الفريق جوزيبي بروسكولوتي والمهاجم برونو جوردانو و طافا شوارع المدينة في حافلة مكشوفة، خلال الاستعراض الذي لم يتمكن الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا من حضوره وتذكرته الجماهير وهتفت باسمه .

ثم استقبل دي ماجيستريس أبطال عام 1987 في قصر سان جاكومو فى اطار احتفالات المدينة بهذه الذكرى والتى ستستمر وحتى الصيف القادم.

يذكر أن الاحتفال بذلك اللقب هذا العام خصص لتخليد ذكرى مارادونا في عرض مسرحي في ” سان كارلو ” .