السراج يثمن دور الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة بـ «ليبيا» - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الدور الفعال للاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الأطراف لإنجاح العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال السراج، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا رئيس تنزانيا السابق جايكا كيكوتي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء ، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع «الفيس بوك» إن لقاء السراج وكيكوتي «تناول آخر مستجدات الوضع السياسي والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للأزمة الليبية الراهنة».

وأضاف أن كيكوتي تطرق خلال اللقاء إلى جهد الاتحاد الأفريقي واللجنة العليا الخاصة بليبيا، من أجل المساهمة في إيجاد حلول للأزمة الراهنة ودعم الاتفاق السياسي ، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار جولة يقوم بها في عدد من المدن الليبية ولقاء الأطراف السياسية المختلفة.