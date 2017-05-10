الوطنية للنفط الليبي: نخسر 250 مليون دولار شهريًا جراء خلاف تجاري - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي ، مصطفى صنع الله، عن خسارة ليبيا 205 مليون دولار شهريًا، وهو ما يعني خسارة 3 مليارات دولار سنويًا، بسبب خلاف تجاري مع شركة «فنترشال» الألمانية التي ترفض تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في سنة 2010.

وقال صنع الله، في منشور عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ” إن الشركة الألمانية اعتمدت في رفضها على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم «270»، الذي قالت المؤسسة إنه صِيغ ليسمح للشركة الألمانية بالتهرب من التزاماتها ” حسب قوله.

وأشار إلى أن إنتاج ليبيا تجاوز 800 ألف برميل يوميًا لأول مرة منذ سنة 2014، غير أن خلافًا تجاريًا مع «فنترشال» الشريكة للمؤسسة أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 160 ألف برميل يوميًا، وهو ما يكلف الدولة الليبية حوالي 250 مليون دولار شهريًا.

ووصف صنع الله هذا الخلاف بأنه «أمر خطير جدًا»، ذلك أن ليبيا كانت تستطيع إنتاج حوالي مليون برميل يوميًا لولا رفض شركة فنترشال تنفيذ شروط التعاقد.