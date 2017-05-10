بالصور.. المدني ينقذ اغنام علقت بالقار في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الأحساء،حادثًا لمجموعة من الأغنام عالقة في مادة “ القار ” بالدهناء في الأحساء.

وتمكنت الفرق من انقاذ ٢٠ رأسًا من القطيع، فيما نفقت واحدة.