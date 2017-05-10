بالصور.. المدني ينقذ اغنام علقت بالقار في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 16 دقيقة 1٬246 2 الاخبار المحلية بالصور.. المدني ينقذ اغنام علقت بالقار في الأحساء خالد الضبيبي(صدى): باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الأحساء،حادثًا لمجموعة من الأغنام عالقة في مادة “ القار ” بالدهناء في الأحساء. وتمكنت الفرق من انقاذ ٢٠ رأسًا من القطيع، فيما نفقت واحدة. الوسوم:اغنام, الاحساء, الدفاع المدني, القار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25640 ] نشر منذ 8 دقائق
بارك الله فيكم على جهودكم المتفانيه ,,,
💞ديم[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 7 دقائق
😂😂ي عمري
الله يرحم خويتهن اللي توفت هذا يومها😢
من لم يمت بالقار مات بغيره = تعددت الأسباب والموت ” واحد “😜