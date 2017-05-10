 بالصور.. المدني ينقذ اغنام علقت بالقار في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 10

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. المدني ينقذ اغنام علقت بالقار في الأحساء

بالصور.. المدني ينقذ اغنام علقت بالقار في الأحساء

بالصور.. المدني ينقذ اغنام علقت بالقار في الأحساء
خالد الضبيبي(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الأحساء،حادثًا لمجموعة من الأغنام عالقة في مادة “ القار ” بالدهناء في الأحساء.

وتمكنت الفرق من انقاذ ٢٠ رأسًا من القطيع، فيما نفقت واحدة.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25640 ] نشر منذ 8 دقائق

بارك الله فيكم على جهودكم المتفانيه ,,,

[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 7 دقائق

😂😂ي عمري
الله يرحم خويتهن اللي توفت هذا يومها😢
من لم يمت بالقار مات بغيره = تعددت الأسباب والموت ” واحد “😜

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *