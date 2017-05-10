الصين تحتج على زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي للدالاي لاما - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أكدت الصين معارضتها القوية، لزيارة وفد من الكونجرس الأمريكي للدالاي لاما، وقالت إنها احتجت رسميا لدى واشنطن، وطالبت المشرعين الامريكيين بأن يلتزموا جانب الحذر عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالتبت.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية كونج شوانج -في تصريح رسمي اليوم الأربعاء- إن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للدالاي لاما في الهند أمس تبعث رسالة خاطئة الى العالم.

ووصف المتحدث الدالاي لاما بأنه ” سياسي منفي منغمس منذ أعوام طوال في أنشطة انفصالية ضد الصين تحت ستار الدين ” ، واتهم المشرعين الأمريكيين بـ ” انتهاك تعهدات الحكومة الامريكية بعدم دعم استقلال التبت ” ، وقال إنه يجب عليهم التوقف عن الاتصال بالدالاي لاما واتخاذ الخطوات اللازمة لمحو الاثار السلبية لافعالهم.