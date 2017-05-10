مدينة الأمير محمد الطبية بالجوف تعلن فتح باب الابتعاث الداخلي والخارجي - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أعلنت إدارة الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بمنطقة الجوف عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي للأطباء وفتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس.

ويشمل القبول لأطباء مرحلة الإقامة في عدد من التخصصات ” التخدير والنساء والولادة والأذن والأنف والحنجرة وطب الطوارئ وطب أعصاب وطب أطفال والعناية المركزة والباطنية والجراحة والمسالك البولية والجلدية للإناث فقط ” على ان يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 ، وأن يجتاز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واجتياز المقابلة الشخصية.

ويشمل برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس كذلك على التمريض والعلاج الطبيعي والعلاج الإشعاعي والتخدير وطب الطوارئ والعلاج الوظيفي للإناث فقط ، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجتاز درجة النسبة الموزونة 85 % وألا يقل المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية عن 85 % و ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 لمرحلة الدبلوم وما يعادلها ، واجتياز درجة اللغة الانجليزية المطلوبة والمقابلة الشخصية وألا يتجاوز مدة حصوله على آخر مؤهل عن عشر سنوات، على أن يتم التقديم عبر نظام جدير للابتعاث على موقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية من هنا، علماً أن التقديم للأطباء ومرحلة البكالوريوس ستبدأ الأحد القادم الموافق 18 /8 /1438 هـ وآخر موعد لاستقبال الطلبات للأطباء هو يوم الجمعة 30 /8 /1438هـ، وسينتهي استقبال الطلبات لمرحلة البكالوريوس في الجمعة 20 /10 /1438 هـ .