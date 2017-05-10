قيادي إخواني يستثمر أموال الجماعة في ملهى ليلي ومصنع خمور بأمستردام - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يحقق التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين في واقعة استثمار أموال الجماعة في ملهى ليلي بأمستردام.

وأكدت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان، أن أحد القيادات البارزين والمتواجدين فى أحد العواصم الأوربية استثمر أموال الجماعة في شركة تضم مجموعة مستثمرين أجانب تمتلك ملهى ليلى في أمستردام، ومصنع لتصنيع الخمور بها.

من جانبه، واجه التنظيم الدولي للجماعة المتهم بما هو منسوب إليه ليرد بأنه ليس له علاقة بالأمر وإنما ما يخص الشركة صاحبة الملهى الليلى ومصنع الخمور فهى مملوكة لشريكه بالكامل وإنما الشركة التى يساهم فيها مع هذا الشريك تعمل فى مجال الأسواق والأوراق المالية فقط وليس لها علاقة بالأزمة.

وكشفت مصادر أن التنظيم الدولى للجماعة طلب حل الشراكة مع المستثمر الأجنبى خشية غضب شباب الجماعة الذين هددوا بوقف الاشتراكات الشهرية اذا ما ثبتت حقيقة الأمر.

وأوضحت المصادر، أن الشباب طالب التنظيم رسميا بالإعلان عن مصادر استثمار أموال الجماعة بالخارج حتى يطمئنوا أن أموالهم لا تنفق فى أى شىء حرام أو يخالف الشريعة الإسلامية.