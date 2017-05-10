تراجع مخزونات النفط الخام في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تراجعت مخزونات النفط الخام في أمريكا مسجلة أكبر هبوط أسبوعي منذ ديسمبر مع خفض مصافي التكرير الانتاج وتراجع حاد في الواردات.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو أيار لتصل إلى 522.53 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 799 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا متراجعة عن مستوى سبعة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ أوائل مارس آذار.

وانخفضت مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 438 ألف برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 418 ألف برميل يوميا وانخفضت معدلات التشغيل بمقدار 1.8 نقطة مئوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضا أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 150 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين هبط مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.

وصعدت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.44 دولار أو 2.93 بالمئة إلى 50.17 دولار للبرميل عقب نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة .

في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي 1.44 دولار أو 3.14 بالمئة الى 47.44 دولار.