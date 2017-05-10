200 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي للسودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

صرح الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالسودان الدكتور عبدول كمارا، أن السودان استفاد بقروض ومنح من البنك بقيمة 200 مليون دولار لقيام 11 مشروعاً تنمويا، موضحا أن تلك المشروعات غطت قطاعات الصحة والفقر والتشغيل والجفاف والمالية وإدارة الموار.

وقال كمارا -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر فرع البنك في الخرطوم- أن البنك يركز في نشاطه بالسودان على تمويل برامج رفع القدرات والتعاون مع القطاع الخاص واستخدام كافة الأدوات المتاحة للتمويل ، مبرزا أن الوضع السياسي الراهن كالحوار الوطني والتباحث مع الحركات ومؤشرات رفع العقوبات الاقتصادية، خلقت محفزات لدعم الخدمات الأساسية والبنى التحتية ، وأن البنك يستطيع تلبية طلبات السودان عبر صندوق الدول تحت الانتقال.

وحول رأس مال البنك ، قال كمارا إنه يبلغ 100 مليار دولار، وإن المؤسسين سوف يعقدون اجتماعا بمدينة أحمد آباد نهاية مايو الجاري تحت شعار :” تحديث الزراعة لزيادة الدخل ” وسيتم خلال دراسة مقترح لزيادته .

واستعرض كمارا، الأولويات الخمس للبنك في إفريقيا وهى إنارة المناطق المحرومة، والاهتمام بالغذاء ، والتصنيع ،و تحسين التكامل الإقليمي، وتحسين نوعية الحياة للشعوب، وقال: في حال تحقق الخمس أولويات ستتمكن إفريقيا من تحقيق 90% من أهداف التنمية المستدامة ومن أجندتها للعام 2063 وفق ما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

ونوه إلى استفادة 44 مليون مواطن إفريقي من الأهداف الخمس لتنمية القارة، المعنية بالطاقة والغذاء والتصنيع والزراعة وتحسين المعيشة، مؤكدا المضي في تنفيذها، و أن الفجوة التمويلية لتلبية هذه الاحتياجات تحتاج لمبلغ 162 مليار دولار سنويا .