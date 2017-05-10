رابطة العالم الإسلامي تعيد نشر فيديو للأمين العام حول حجاب المسلمة في الغرب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعادت رابطة العالم الإسلامي نشر فيديو لأمين عام الرابطة حول حجاب المسلمة في الدول التي ترفضه ، بعدما أثار حالة من اللغط.

وأكدت الرابطة أنه سبق نشره عدة مرات وتم نقله للمراسلين الأجانب وينص على أن «على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً، فإذا رُفض طلبه فعليه الالتزام بقرار الدولة؛ فإن كان مضطراً بقي وله حالة الضرورة، وإلا فعليه مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلها».