وزير الداخلية اللبناني يلتقي الوفود المشاركة في بطولة الشرطة العربية للرماية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

التقى وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الأربعاء، الوفود المشاركة في بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس التي اقيمت في بيروت اليومين الماضيين .

وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني خلال اللقاء، إن مشاركة 17 وفدا عربيا في هذه البطولة التي استضافها لبنان تشكل إعلانا جديا العروبة لبنان ورسالة ثقة بلبنان وأمنه واستقراره.

وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد احتضنت فعاليات بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس تحت إشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة والإتحاد اللبناني للرماية ، وبمشاركة 17 دولة عربية .