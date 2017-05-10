تمرين «أردني – أمريكي» لتقليل أخطار الذخائر الكيماوية والمتفجرات - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

نفّذت مجموعة الإسناد الكيماوي ووحدة معالجة الذخائر العمياء والمتفجرات بالجيش الأردني بالتعاون مع قوات من حرس الحدود والخدمات الطبية الملكية الأردنية والقوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تمريناً عسكرياً عن كيفية التقليل من أخطار الذخائر الكيماوية والمتفجرات والتعامل مع عمليات تهريب الذخائر الكيماوية وكيفية التخلص منها.. ضمن فعاليات تمرين ” الأسد المتأهب 2017 ” .

وذكر بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردني – الجيش العربي أن التمرين يهدف إلى زيادة الخبرات التدريبية وتوفير الفرصة الكاملة للعمل المشترك للتعرف على أحدث الاساليب والامكانات والخبرات المتعلقة بالتعامل مع أسلحة الدمار الشامل.

ويستضيف الأردن تمرين ” الأسد المتأهب 2017 ” بمشاركة أكثر من 20 دولة، خلال الفترة من 7 – 18 مايو الجاري.