القبض على 9 وافدين مخالفين لنظام العمل بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

ضبط مفتشو مكتب عمل الرياض خلال حملة تفتيشية بمشاركة الجهات الشريكة على محال ومجمعات الاتصالات في حيي البطحاء والنسيم ٩ وافدين واحالتهم لإدارة الوافدين لانهاء اجراءات ترحيلهم وتطبيق العقوبات والجزاءات بحق القائمين عليها لعدم التزامهم بتنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات .

و أسفرت حملة تفتيشية لفريق التفتيش بمكتب عمل الرياض على اسواق شمال وشرق العاصمة عن ضبط 49 مخالفة لقرار التأنيث تمثلت في تشغيل عاملين من الذكور على المهن المقصورة على العاملات السعوديات.

من جانبه أكد مدير مكتب العمل بالرياض مبارك الودعاني على أن هذه الجولات التفتيشية المستمرة تأتي للتحقق من تطبيق القرارات المنظمة لسوق العمل وإيقاع العقوبات بحق المخالفين لها.