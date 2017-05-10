هطول أمطار متوسطة على رجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليوم على محافظة رجال ألمع، شملت الجرف، سنومه، قرى وادي فو، الشعبين، العوص، سمعي . قرى وادي فو، الرصعه .

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت، اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، ومرتفعات مكة المكرمة».

وقالت الهيئة في تقريرها إن السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية».