علاج تضخم عضلة القلب دون التدخل الجراحي في مركز الأمير سلطان للقلب - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الحميدي(صدى):

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عملية لعلاج تضخم عضلة مخرج البطين الأيسر لمريض ستيني عن طريق القسطرة دون الحاجة للتدخل الجراحي .

أوضح ذلك استشاري طب قلب الكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة الدكتور / عبدالرحمن المغيري مؤكداً أن نجاح هذه العملية يأتي تحقيقاً لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على كافة المستويات بدعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة حفظهم الله لتسخير كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية وصولاً لمزيد من الإرتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية ومن خلال مواكبة كل ما هو جديد في المجال الصحي .

وبين الدكتور المغيري أن المريض كان يعاني من أعراض ضيق التنفس المتكرر بالرغم من تلقيه جرعات مناسبة من العقاقير الطبية ، و قد أجرى عملية جراحية لإزالة التضيق قبل سبع سنوات وعاودته المتاعب والأعراض وهذا يحدث في بعض الحالات المرضية .

وبعـد إجـراء الفحـوصات الشاملة للمريض تـم عمل المعالجـة لـه عـن طـريق القسطرة وذلك بحقن مادة خـاصة ( الإيثانول ) في الشريان الفرعي المغذي للعضلة و المسببة لإنسداد مخرج البطين الأيسر لإحداث ضمور في العضلة وتقليل التضيُق والسماح بتدفق الدم بصورة طبيعية .

و بعد أن تحسنت حالته الصحية من خلال التغير الملحوظ في قياسات ضغط الدم بعد العملية مقارنة بالقياسات قبلها غادر المريض المركز بصحة جيدة وعاد لممارسة حياته الطبيعية ويتابع في عيادة القلب بشكل دوري .

وقد أجرى العملية كل من الدكتور عبدالرحمن المغيري والدكتور حسين العمري .

ويعتبر مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة المركز المرجعي الرئيسي في المملكة الذي يقوم بهذا الإجراء عن طريق القسطرة بالكامل حيث تقوم بعض المراكز بإجرائها عن طريق عمليات القلب المفتوح .