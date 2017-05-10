الجدعان: المملكة تدعم اليمن في إعادة الإعمار بالتعاون مع الأشقاء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور محمد الجدعان ، وزير المالية، إن المملكة تدعم اليمن في إعادة الإعمار بالتعاون مع الأشقاء.

وأوضح الجدعان ، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم في فندق الانتركونتننتال، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. حافظ غانم، عقب انتهاء أعمال الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ورقة عمل أعدها البنك الدولي كمسودة بحضور أصدقاء اليمن من مختلف قارات العالم.

وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، أن البنك أعد مسودة عن إعادة إعمار اليمن تناولت الاحتياجات التنموية في اليمن في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل مع شركائه لتحسين المسودة وتقديم ورقة نهائية، مفيدًا أن البنك وشركاءه لا ينتظرون الانتهاء من كتابة المسودة بل يعملون، موضحا أنه في السنة الحالية عمل البنك مشروعات في اليمن قيمتها 815 مليون دولار ويسعى إلى زيادة الكم في العمل وكفاءة المشروعات.