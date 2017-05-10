حساب المواطن يثير الجدل بعد تأخير نتائج الاستحقاق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أثار تأخير إعلان نتائج الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، جدلا كبير، بعد أن تم التأكيد على أن يتم الإعلان على بشرى سارة للمواطنين في أول من مايو، مازال المواطنون ينتظرون ذلك.

وقال ماجد العصيمي، المشرف العام على البرنامج، في وقت سابق، إن عدد المسجلين في البرنامج تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة.

وبعد تصريحاته لم يظهر مجددا ليبلغ المواطنين عن تأخير الإعلان عن نتائج الاستحقاق، وهذا ما أثار الجدل بعد غيابه وعدم ظهوره مرة أخرى.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حددت 5 فئات، ممن سيشملهم البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائيًّا دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهم: “ الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية ” .