إدانة توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ادانت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، الإعلامي المصري توفيق عكاشة في التهمة المنسوبة اليه بتزوير شهادة الدكتوراه،و قضت بحبسه سنة وكفالة 5 آلاف جنيه .

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة.

وكان أحد المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المصري، يتهم فيه توفيق عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب ،مؤكداً ان الجامعة التي منحت عكاشة الدكتوراة غير موجودة أصلاً.

و اوضح المحامي، أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ.