وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنظيره القطري - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

إلتقى وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لبحث جهود وقف تمويل الإرهاب.

وأعلن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها قطر، كمحاكمة المشتبه بهم في تمويل الإرهاب، وفرض ضوابط صارمة على النظام البنكي.

وأشارت المتحدثة إلى أن وزير الخارجية الأمريكية قدم شكره لنظيره القطري، خلال الاجتماع على دور بلاده الهام في التحالف الدولي ضد داعش، وخص بالذكر استثمار قطر المقدر بالمليارات في مركز العمليات الجوية المشتركة.