وزير الحرس: الحكومة حريصة على دعم المسيرة التعليمية والصحية في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هنّأ وزير الحرس الوطني، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله سمو وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله أبناءه الخريجين على إنجازهم، وآبائهم وأمهاتهم، على ما بذلوه من جهد في دعمهم خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة، مؤكّداً على دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم المسيرة التعليمية والصحية في المملكة.

جاء ذلك خلال رعاية سموّه، حفل تخريج طلاب الدفعة الرابعة عشر، من الجامعة، للعام الأكاديمي 1437/1438هـ(2017م)، اليوم الأربعاء، في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، والذي نقل عبر البث المباشر في جدة والأحساء.

ولفت سموه خلاله كلمته إلى أنَّ “ الجامعة تخرج في كل عام تلك الكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق رؤية المليك – حفظه الله- في تحقيق الخدمات الصحية المناسبة لكل المواطنين ”.

و سلّم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، جائزة الطالب المثالي للطالب عبدالرحمن العنزي، كما طلب سموه من آباء الخريجين الصعود للمسرح، لتسلم الشهادات مع أبنائهم.