ضبط شرطي مزيف و مقيم عربي متهم بسلب عملاء البنوك بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مقيم عربي متهم بسلب عملاء البنوك ،و مواطن انتحل صفة رجل أمن وسلب المارة بالإكراه.

واوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، ضبطت المتهم الأول،الذي أقر بارتكاب عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها. وبلغت جملة المسروقات النقدية قرابة (377) ألف ريال.

كما ضبط المتهم الثاني الذي انتحل شخصية رجل أمن،حيث اتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق.

وجرى إيقافهما لدى مركز الشرطة المختص، تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.