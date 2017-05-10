أمانة المدينة تضبط 721 مصحف محرف بساحات المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

أمانة المدينة تضبط 721 مصحف محرف بساحات المسجد النبوي
تمكنت أمانة المدينة المنورة من ضبط 721 مصحف محرف ومجهول المصدر معروض لدى الباعة الجائلين بساحات المسجد النبوي .
قال رمضان الزهراني رئيس بلدية الحرم بأن لجنة الباعة الجائلين تمكنت من ضبط كمية من المصاحف المحرفة .
وأوضح الزهراني أن أشخاصاً قاموا يتوزيع مصاحف محرفة ومجهولة المصدر على الباعة الجائلين في ساحات الحرم ويقوم البائعين بدورهم ببيع تلك المصاحف لزوار الحرم.
وأشارألي أنه تم تسليم المصاحف إلي جهة الأختصاص لتطبيق القواعد واللوائح النظامية .
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