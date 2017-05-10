بالصور.. أزالة المباني القديمة والمتهالكة بحي الماسورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أزالت أمانة المنطقة الشرقية المباني القديمة والمتهالكة والأزقة الضيقة بحي الماسورة وسط مدينة العوامية بمحافظة القطيف، كمرحلة أولى في تطوير وإعادة تعمير الحي .

يأتي ذلك بعد استغلال المباني القديمة لأغراض إرهابية وتحويلها إلى أوكار للهاربين والمطلوبين.

ويتضمن المشروع أسواقاً ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة، ومحال تجارية ومركزاً ثقافياً يعكس تراث المنطقة، ومباني وأبراجاً استثمارية سكنية وتجارية، وصالة رياضية ضخمة، فضلاً عن تجميل الساحات بالنوافير المائية والعيون الصناعية.

وأظهرت مجموعة من الصور معدات الحفر والإزالة وهي تباشر مهام عملها، في وجود سيارات قوات الطوارئ الخاصة.