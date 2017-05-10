رابطة أمهات المختطفين : 3آلاف مختطف تحت التعذيب في سجون الحوثين باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمى محمد(صدى):

وجهت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم الأربعاء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان طالبن فيه بالدخول إلى معتقلات التعذيب الحوثية في العاصمة صنعاء والاطلاع على الوضع المأسوي لأبنائهم هناك.

وذكرت الرابطة في بيان لها أن حياة المختطفين أصبحت في خطر وذلك لتدهور الأوضاع الصحية للمختطفين حيث أصيب بعضهم بأمراض خطيرة مثل الشلل والبعض الأخر معرض للفشل الكلوي والجلطات والكثير منهم أضربوا عن الطعام .

وأضاف البيان أن مليشيات الحوثين والقائمين على العمل بالسجون تمنع عرض أبنائهم على الأطباء ولا تسمح بدخول الأدوية التي يرسلها الأهالي .

ويذكر أن الراتبطة أشارت في وقت سابق أن عدد المختطفين يبلغ ثلاثة آلاف مختطف .