ضيوف المجموعة التاسعة من برنامج الملك سلمان للعمرة يشيدون بالزيارة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

وصف معتمرو المجموعة التاسعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ للعمرة والزيارة ، بأنه ملتقى لتبادل الأفكار والرؤى، وحلقة وصل بين المسلمين.

وأشادوا بحسن الاستقبال، وكرم الضيافة، والخدمات التي تقدمت لهم خلال الرحلة، ووجهوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، على مبادرته الطيبة وإطلاقه لهذا البرنامج المبارك.

كما أكدوا على أهمية البرنامج الكبرى في رأب الصدع بين أبناء الإسلام، وما تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خدمات يعجز اللسان عن التعبير عنها.

وكان في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلا من:

أمين عام المراسم الملكية الماليزية الأستاذ كمين بن سمين

عضو هيئة التدريس بجامعة جولالوتكون التايلندية الدكتور سليمان بن عمر إبراهيم

مدير معهد الدعوة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية في بنجلاديش ولي الرحمن خان

رئيس ديوان الدعوة في جاكرتا محمد زين المتقين

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التركية السابق حسين خيابنار