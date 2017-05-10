بالفيديو.. طفل يهاجم سيارة مواطنة لهذا السبب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفل يهاجم سيارة مواطنة لهذا السبب
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه طفل متسول وهو يهاجم سيدة داخل سياراتها ويحوال تهشيم زجاج السيارة.
وأظهر الفيديو، مشهد الطفل وهو يحاول تهشيم زجاج السيارة للحصول على أموالك كثيرة من السيدة، بطريقة القوة لإرهابها.
وهذا ما دفع السيدة إلى تصوير الواقعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار الصورة السلبية لهذه البيئة التي قررت أنا تتعاطف معها ولكن الطفل كان سوء النية والطمع.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25587 ] نشر منذ 53 دقيقة
(( إتق شر من أحسنت إليه )) ,
راع المثل يقول : ( ليالقيت لك عمى ، كبه ، ماانت ارحم له من ربه )
شرح معاني الكلمات لغير الناطقين بها :
كبه = أتركه في حاله .
==== باالطبع هي قصه فيها الفِكَر والعِبَر == ولكن هذا الشاهد فيها اوردناه ====
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10159 ] نشر منذ 51 دقيقة
والسواق جالس يتفرج على الورع وهو يضرب النافذه
المفروض ركبوه معهم وسلموه لشرطه
العدناني[ عدد التعليقات: 1668 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحمدلله الذي أغنى هذا البلد وأعز أبناءه عن التسول في بلاد الناس
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 7 دقائق
يا لطيف يجب وضعة في الاحداث حتي يتأدب