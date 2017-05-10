بالفيديو.. طفل يهاجم سيارة مواطنة لهذا السبب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه طفل متسول وهو يهاجم سيدة داخل سياراتها ويحوال تهشيم زجاج السيارة.

وأظهر الفيديو، مشهد الطفل وهو يحاول تهشيم زجاج السيارة للحصول على أموالك كثيرة من السيدة، بطريقة القوة لإرهابها.

وهذا ما دفع السيدة إلى تصوير الواقعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار الصورة السلبية لهذه البيئة التي قررت أنا تتعاطف معها ولكن الطفل كان سوء النية والطمع.