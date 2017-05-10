مصر تكشف حقيقة تأجير سعودي للأهرامات بـ40 مليون دولار للقاء حبيبته - صحيفة صدى الالكترونية

مصر تكشف حقيقة تأجير سعودي للأهرامات بـ40 مليون دولار للقاء حبيبته
كذب مدير عام العلاقات الثقافية بمكتب وزير الآثار المصري صحة ما ما تردد عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بأن سعوديًا أقام حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات فى مصر، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكى، نافيًا خروج تصاريح بهذا الأمر.
يذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أعلنت أن مواطن سعودي أقام حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات فى مصر، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25587 ] نشر منذ 30 دقيقة
يحاولون يلزقون اي كلام ، لتشويه سمعة السعودي وسعوديته ,,
،، ,, آمين ,,
فهد ١١[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 11 دقيقة
لاتستغربون الخبر ؟؟؟؟؟؟؟
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 10 دقائق
يقولون كيف عرفت انها كذبه من كبرها
اجل بيروح يأجر الهرامات في مصر وعنده الثمامة ورماح والصمان تشبه الهرمات كلها طعوس ورمال
لو يبي كان قابلها هناك وعرس بلاش
ولا عنده أستراحاات بعد ياكثرها لو يبي يشخص يأخذ أغلى استراحة اظن حول ٣٠٠٠ ريال
بس لا ياخذها خميس وجمعه بيزيدو عليه حول الف ريال
الله المستعان وكثر خرط المصاروه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25587 ] نشر منذ 5 دقائق
شايب بروحه ، صدقت ، اسعد الله مساءك ..
،، اجل مصاروه ,, ؟
,, هذي جمع تكسير هههه جزاك الله خير ,,