مصر تكشف حقيقة تأجير سعودي للأهرامات بـ40 مليون دولار للقاء حبيبته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كذب مدير عام العلاقات الثقافية بمكتب وزير الآثار المصري صحة ما ما تردد عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بأن سعوديًا أقام حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات فى مصر، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكى، نافيًا خروج تصاريح بهذا الأمر.

يذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أعلنت أن مواطن سعودي أقام حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات فى مصر، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكى.