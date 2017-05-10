بالصور.. وفاة مواطن في حادث مروري بطريق الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات ” 997 ” عن حادث اصطدام سيارة جيب بعمود إنارة في تمام الساعه 12:42 بعد ظهر اليوم الأربعاء، في طريق الباحة – العقيق بالقرب من جامعة الباحة، وتم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف العقيق .

وأضاف «الزهراني» أنه عند وصول الفرقة للموقع أتضح وجود حالة واحدة تم الكشف عليها وكانت الإصابة شديدة في الرأس نتج عنها نزيف وكسور متفرقة مما أدت إلى وفاته في الموقع، رحمة الله وغفر له وجبر مصاب أهله.