السلطات المصرية تبعد نجل شقيق المخلوع صالح عن أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر أن السلطات المصرية قامت بترحيل يحيى محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. عن أراضيها بعد اعتراض الحكومة الشرعية على وجوده في مصر، وإبلاغ السلطات في مصر بأن نجل شقيق ” المخلوع ” له أعمال مضادة ضد الشرعية في اليمن، والتحالف العربي بصفة عامة.

وكان نجل ” المخلوع ” ، أكد في تصريحات له، أن إعلام الإخوان وراء الفتنه بين الأشقاء العرب خدمة لاجنداتهم المدمرة للأوطان.

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” نحن في المؤتمر الشعبي العام نكن كل مشاعر الود والحب والاحترام لشعب مصر والقيادة المصريه ولانقبل الاسأه لها من أي كان”.

وتابع: ” أنا أوضح أن تصريحاتي ولقأتي في مصر لم تستهدف أي دوله عربية ولكن كما هيا عاده إعلام الإخوان الصيد في الماء العكر والفتنه بين الأشقاء خدمه لاجنداتهم المدمرة للاوطان.

وقال: ” أتمنى من مصر العزيزه على قلوبنا أن تلعب دورا رئيس في إيقاف الحرب في اليمن والعمل على اعاده السلم والوئام في اليمن فدور مصر القيادي والقومي هو أساس السلام في المنطقة ” .