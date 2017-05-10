خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيسة وزراء بنغلاديش لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لدولة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تضمنت دعوتها لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الرسالة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد خلال استقبال رئيسة وزراء بنغلاديش له في دكا.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية البنغلاديشي أبو الحسن محمود علي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عبدالله المطيري.