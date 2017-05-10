منتقبة تتأهل للمراكز النهائية لمسابقة ملكة جمال الصعيد بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

منتقبة تتأهل للمراكز النهائية لمسابقة ملكة جمال الصعيد بمصر
وصلت منتقبة للمراكز النهائية بمسابقة ملكة جمال الصعيد بمحافظة المنيا في جنوب مصر، من بين 17 فتاة من أصل 130 يتنافسن على اللقب، ومن المقرر أن تتأهل 5 متسابقات لخوض المرحلة النهائية بالمسابقة، على أن تقوم كل فتاة منهن بتقديم شخصيتها وما لديها من مشاريع خيرية.
وقالت رحاب الحسيني صاحبة فكرة المسابقة إن لجنة التحكيم تمتلك 50% من نتائج لمتسابقات بينما من حق الجمهور الـ50% الأخرى، وذلك من خلال التصويت على الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25570 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما شكره …