منتقبة تتأهل للمراكز النهائية لمسابقة ملكة جمال الصعيد بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصلت منتقبة للمراكز النهائية بمسابقة ملكة جمال الصعيد بمحافظة المنيا في جنوب مصر، من بين 17 فتاة من أصل 130 يتنافسن على اللقب، ومن المقرر أن تتأهل 5 متسابقات لخوض المرحلة النهائية بالمسابقة، على أن تقوم كل فتاة منهن بتقديم شخصيتها وما لديها من مشاريع خيرية.

وقالت رحاب الحسيني صاحبة فكرة المسابقة إن لجنة التحكيم تمتلك 50% من نتائج لمتسابقات بينما من حق الجمهور الـ50% الأخرى، وذلك من خلال التصويت على الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي.